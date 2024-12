Cultura "Racconto magico di Natale" in Biblioteca per la rassegna 'Favole e Sogni' 23 dicembre 2024

23 dicembre 2024 85

85 Stampa

Redazione

Si sa che il Natale è pieno di magia e non c'è niente di meglio che condividere questo momento con il simpatico Elfo Mago, personaggio natalizio che ci porta sogni, divertimento e tante sorprese. Castiglione della Pescaia: La rassegna per bambini "Favole e Sogni" propone per venerdì 27 dicembre alle 16:00 presso la Biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia "Racconto magico di Natale", uno spettacolo di magia e racconti con gli attori di Anima Scenica per coinvolgere tutti nella fantastica atmosfera natalizia.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura "Racconto magico di Natale" in Biblioteca per la rassegna 'Favole e Sogni' "Racconto magico di Natale" in Biblioteca per la rassegna 'Favole e Sogni' 2024-12-23T11:30:00+01:00 101 it Un Natale pieno di magia PT1M /media/images/NATALE-christmas-tree-5758765-640.jpg /media/images/thumbs/x600-NATALE-christmas-tree-5758765-640.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 23 Dec 2024 11:30:00 GMT