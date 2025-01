Racconta un vinile: Lorenzo Rossi racconta "SXM" dei Sangue Misto

Grosseto: Per la prima volta il rap arriva a Racconta un vinile. Domani, mercoledì 15 gennaio alle 18, la libreria QB (via Colombo 4) ospita Lorenzo Rossi, animatore culturale ed esperto di musica rap, per restituire attraverso le parole l’importanza di un disco come “SXM” dei Sangue Misto: unico album del trio formato da Deda, Neffa e dj Gruff, formatosi a Bologna nel 1992.

L’album ha introdotto per la prima volta un linguaggio unico diventato iconico per il rap italiano, e uno stile musicale innovativo, visionario e pioneristico che ha segnato tutta la scena odierna, dando voce alla generazione degli anni Novanta e che ancora oggi è fonte di ispirazione per tantissimi artisti della vecchia e nuova scena.

Dai Club Dogo in omaggi come “Cani Sciolti (2006)” fino a Fabri Fibra in brani come “Applausi per Fibra” e altre innumerevoli hit dell’hip hop italiano di ieri e di oggi, moltissimi sono i riferimenti ai brani di “SXM” e al mondo Sangue Misto, divenuti un vero e proprio fenomeno culturale.

Dall’inno “Cani Sciolti” a titoli come “La porra”, fino a “Lo Straniero” e “Clima di tensione” che riflettono alcuni temi sociali dell’epoca tutt’oggi di attualità, tutti i brani della tracklist di “SXM” hanno formato un album immortale che ha rappresentato senza alcun dubbio l’inizio di una nuova era per l’Hip Hop in Italia.

Prossimi appuntamenti per Racconta un vinile, format ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani, il 22 gennaio con Andrea Vanni e l’album “Speak like a child” di Herbie Hancock e il 29 gennaio la voce storica di Radio Capital, Betty Senatore, che torna nella sua Grosseto per raccontare Stevie Wonder e il vinile “Songs in the key of life”.

Ingresso libero.