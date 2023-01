"Racconta un vinile". Eldo Gorelli racconta Ry Cooder

Mercoledì 25 gennaio a QB



Grosseto: Nuovo appuntamento per “Racconta un vinile”. Gli incontri quindicinali che raccontano la musica attraverso un disco, domani, mercoledì 25 gennaio alle 18, vedono protagonista Eldo Gorelli che parlerà di Ry Cooder e del suo disco “Show time” alla libreria QB in piazza della Palma. Ry Cooder, maestro indiscusso della chitarra, del mandolino, del bouzouki e del banjo, è probabilmente lo strumentista più eclettico che il rock abbia mai prodotto. Ma la sua versatilità non si limita a un eccelso stile compositivo ed esecutivo. Cooder è anche scrittore, produttore, cantante, sessionman e autore di colonne sonore: su tutte quelle di “Paris, Texas” e del suo celebre progetto “Buena Vista Social Club”.

Il progetto 𝑹𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆 è stato ideato dal volontario della libreria Alessandro Ramacciotti e vede la collaborazione di Luca Urbani e di tanti musicisti e amici che a cadenza quindicinale raccontano i loro miti della musica attraverso un album scelto a rappresentare la sua discografia. Racconta un vinile andrà avanti fino a tutto marzo.