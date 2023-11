Cultura Racconta un vinile: Carla Baldini racconta "The dark side of the moon" 7 novembre 2023

Grosseto: Secondo appuntamento per Racconta un vinile alla libreria QB in piazza della Palma a Grosseto. Domani, mercoledì 8 novembre alle ore 18 Carla Baldini parlerà di “Dark side of the moon” dei Pink Floyd. L'ottavo album in studio del gruppo britannico venne pubblicato il 1° marzo del 1973 e quindi festeggia i suoi 50 anni. L'album rappresenta l'approdo di numerose sperimentazioni musicali che i Pink Floyd andavano da tempo operando sia nei loro concerti che nelle registrazioni, pur presentando in misura relativamente ridotta rispetto al passato le lunghe parti strumentali che erano diventate una caratteristica peculiare del gruppo, lasciando così più ampio spazio ai testi scritti da Roger Waters.

Carla Baldini è cantante, autrice, direttrice di coro, direttrice artistica e didatta. Ha fondato e dirige numerose formazioni corali ed ensemble vocali. Ha realizzato progetti di musica e teatro con Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Marco Messeri, Ilaria Occhini, Alessandro Haber. Il format Racconta un vinile è stato ideato da Alessandro Ramacciotti, volontario della libreria, camminatore e musicista, coadiuvato nella conduzione delle serate da Luca Urbani.





