"R&G la lacrimosa storia di Romeo e Giulietta" a San Bruzio

Magliano in Toscana: Scenica Frammenti è probabilmente l’ultima Compagnia di Giro presente in Italia, tutto si svolge come al tempo delle Compagnie di Giro "Scavalcamontagne", come era quella dei genitori di Loris Seghizzi, regista dello spettacolo. Scenica Frammenti porta in scena “La lacrimosa storia di Romeo e Giulietta” in una nuova versione per la ricorrenza dei 25 anni dalla prima dello spettacolo. L'appuntamento è per martedì 30 luglio alle 19.30 all'Abbazia di San Bruzio a Magliano in Toscana.

Il cast lavora a cappella, senza utilizzo dell’amplificazione. L’attenta rilettura dei testi del repertorio storico della compagnia da parte di Loris Seghizzi e Marco Mencacci, fa riemergere la parodia di “Romeo e Giulietta” di Franco Seghizzi, messa in scena per la prima volta nel lontano 1964 e rappresentata per anni da tutti gli elementi della famiglia. Il successivo incontro della compagnia con il giovane musicista Carlo De Toni segna un cambiamento: dalla originale parodia nasce una sorta di musical, o commedia musicale che dir si voglia. Ad arricchire la scena sono state affiancate al testo di Shakespeare le suggestioni delle grandi storie d’amore del grande schermo: da “Biancaneve” a “Jesus Christ Superstar”, da “Love Story” a “Cenerentola”, dalla “Traviata” a “James Bond”, da “Madarne Butterfly” a “West Side Story”. Durante il musical, gli attori non interpretano solo i personaggi del dramma shakesperiano, ma sono anche cantanti e danzatori. Ogni attore interpreta quindi più ruoli, come da tradizione. Il musical “R&G-Romeo e Giulietta”, propone quindi un viaggio attraverso uno spettacolare susseguirsi di immagini, colori e suoni che si intrecciano alla prosa.

Cinema, musica ed animazione sono di ispirazione a questo spettacolo che trasforma uno dei drammi più amati della storia in un esilarante evento.