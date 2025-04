Un tappeto erboso per l'ex Orto dei Frati, con il Crisba e gli studenti dell' ISIS Leopoldo II di Lorena

Castiglione della Pescaia: Il Giardino dei Frati, presso la Parrocchia San Giovanni Battista, accoglie un nuovo manto erboso.

Con la messa a dimora delle piante, propagate in laboratorio dagli studenti della 4°A tecnico agrario dell'ISIS Leopoldo II di Lorena con il Centro Ricerche Crisba, giunge a conclusione il progetto del verde urbano realizzato per il Comune di Castiglione della Pescaia.

«È un progetto di comunità che valorizza il nostro territorio – dichiara la sindaca Elena Nappi – rendendo ancora più gradevole e meglio fruibile un'area che è stata recuperata e che insieme alla parrocchia possiamo utilizzare per realizzare tanti incontri ed eventi. Ringrazio la Parrocchia che ha curato le autorizzazioni necessarie al progetto, il nostro Cantiere comunale che con le sue maestranze, giardinieri ed idraulici, ha realizzato l'intero intervento idraulico e di illuminazione, e in particolar modo l'ISIS Leopoldo II di Lorena con il Crisba per la collaborazione che porta avanti ormai da tempo con il nostro comune. Una collaborazione nel segno della tutela ambientale e della sostenibilità, come la gran parte dei progetti di riqualificazione del territorio che stiamo portando avanti come amministrazione».

Le piantine che oggi vanno a creare il nuovo tappeto erboso sono state realizzate dagli studenti in laboratorio nel mese di novembre e adesso sono pronte per essere messe a dimora. Si tratta di piante dry garden, che hanno bisogno di pochissima acqua e consentiranno un notevole risparmio idrico.





Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e il Crisba dell’ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto nel corso degli anni sono stati messi a punto numerosi progetti di reintroduzione in natura di specie dunali per il contrasto all'erosione costiera e la difesa dell'ambiente marino.