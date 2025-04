Frana rifiuti Mugello, Petrucci (Fdi): "Commissione ecomafie in campo per fare chiarezza"

Roma: "Si è svolta stamani la missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti a Palazzuolo sul Senio, nel territorio del Mugello. Nel corso dei sopralluoghi abbiamo raccolto sul campo le informazioni necessarie a ricostruire con precisione quanto accaduto in seguito alla frana che ha coinvolto l’area del torrente Rovigo provocando uno sversamento di rifiuti, provenienti da una discarica sorta oltre 50 anni fa solo in via provvisoria, in un contesto ambientale estremamente delicato.

Come Commissione continueremo a lavorare con la massima attenzione, analizzando ogni dettaglio utile a comprendere le cause dell’evento e le sue conseguenze. Valuteremo gli impatti sul territorio, sulla salute pubblica e sulle matrici ambientali, con l’obiettivo di individuare ogni eventuale responsabilità e di segnalare criticità che richiedano interventi immediati. Ai cittadini va garantita chiarezza, sicurezza e rispetto per il territorio in cui vivono. È un dovere che portiamo avanti con determinazione e senso delle istituzioni". È quanto dichiara la senatrice Simona Petrucci, capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.