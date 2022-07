Quarta dose per chi è in vacanza: l’opportunità nell’Asl Toscana sud est

È possibile prenotarsi sul portale regionale

Grosseto: Come indicato dalla Regione Toscana, anche l’Asl Toscana sud est ricorda che i cittadini delle altre regioni che si trovino in Toscana per le vacanze possono effettuare la quarta dose di vaccino anti-Covid 19, previa prenotazione sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. Per prenotare basta cliccare sui pulsanti relativi alla quarta dose per persone con elevata fragilità e per over 60 e dichiarare “di essere temporaneamente presente in Toscana per motivi di turismo/vacanza”, spuntando l’apposita voce. L’opportunità è limitata alla seconda dose booster, non è possibile prenotare né prima né seconda né prima dose di richiamo.

È consigliato ai vacanzieri di portarsi dietro la documentazione attestante l'esecuzione delle precedenti dosi se non effettuate in Toscana. Qualora non registrati sul sistema della Regione Toscana, si chiede di avere a disposizione al momento della vaccinazione un documento d'identità e la tessera sanitaria. Sul territorio dell’Asl Toscana sud est, dal giorno dell’ampliamento della platea dei soggetti interessati alla quarta dose avvenuto il 12 luglio, sono state effettuate 8.500 prenotazioni nei centri vaccinali del territorio. Si ricorda che nelle agende le disponibilità sono implementate via via che i posti vengono occupati. È possibile effettuare la vaccinazione oltre che negli hub aziendali, nelle farmacie convenzionate o presso il proprio medico di famiglia. Per assistenza nelle prenotazioni il numero verde è 800 432525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

Sedi vaccinali sul territorio dell’Asl Toscana sud est



Siena



Siena - Ambulatorio vaccinale del Ruffolo

Montepulciano - Centro Vaccinale PO Nottola

Poggibonsi – Distretto in Via della Costituzione

Abbadia San Salvatore - Distretto in Via Serdini

Grosseto

Orbetello - Ospedale di Orbetello

Grosseto - Villa Pizzetti

Follonica – Distretto in Viale Europa

Arezzo

Sansepolcro - Distretto in Via Santi di Tito

Montevarchi - Dipartimento di Prevenzione c/o P.O. del Valdarno "S.M. alla Gruccia"

Camucia - Casa della Salute in Via Capitini

Bibbiena - Distretto in Via Colombaia

Arezzo – Case nuove di Ceciliano.