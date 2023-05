Quando e dove installare un montascale

Un montascale è un dispositivo progettato per assistere le persone con mobilità ridotta nel superare le barriere architettoniche che possono incontrare nella propria abitazione. Questo strumento può essere un valido alleato per chi ha difficoltà a muoversi autonomamente, o per chi ha problemi di deambulazione. Il montascale si compone principalmente di una poltroncina o di una piattaforma su cui l'utente può sedersi o stare in piedi, che si muove lungo una guida installata lungo la scala.



Tipologie di montascale

Le diverse esigenze degli utenti, in combinazione con le molteplici configurazioni che le scale possono presentare, hanno dato origine a diverse tipologie di montascale. Ci sono, ad esempio, i modelli per scale dritte, che seguono un percorso lineare, e quelli per scale curvilinee, che possono affrontare tracciati più complessi. Inoltre, si possono distinguere i modelli per interni, destinati a essere installati all'interno degli edifici, da quelli per esterni, progettati per resistere alle intemperie. Un tipo di montascale particolarmente interessante è il montascale per scale a chiocciola, che riesce a seguire il percorso tortuoso di questo tipo di scale grazie a una guida flessibile.

Come scegliere il montascale più adatto

La scelta del montascale più adatto dipende da vari fattori. Innanzitutto, si deve prendere in considerazione la conformazione della scala: una scala dritta richiederà un modello differente rispetto a una scala a chiocciola. Anche il luogo in cui la scala si trova è importante: per una scala esterna sarà preferibile optare per un montascale per esterno, che sia resistente alle condizioni climatiche.

Tuttavia, non bisogna dimenticare le esigenze dell'utente. Le dimensioni del montascale, la sua capacità di carico, la facilità di utilizzo e la presenza di eventuali funzionalità aggiuntive, come la possibilità di piegare il sedile o la piattaforma quando non in uso, possono influenzare notevolmente l'esperienza di chi lo userà.





Quando è il momento di installare un montascale

Decidere quando installare un montascale può dipendere da vari fattori. Chiaramente, la presenza di una persona con mobilità ridotta in casa è il primo segnale che potrebbe rendere necessaria l'installazione di questo dispositivo. Ma non bisogna attendere che le difficoltà diventino insormontabili: anche in presenza di una lieve difficoltà a salire le scale, l'installazione di un montascale può migliorare significativamente la qualità della vita.

Inoltre, l'installazione di un montascale può essere un'ottima idea in vista di un invecchiamento in salute. Non si tratta solo di una questione di praticità, ma anche di sicurezza: un montascale può prevenire cadute e infortuni che possono essere molto pericolosi, soprattutto per le persone anziane.

Dove installare un montascale

Una volta deciso di installare un montascale, è fondamentale valutare attentamente dove collocarlo. La posizione del montascale dovrebbe garantire la massima facilità di accesso e utilizzo. Inoltre, la scala su cui si installa il montascale deve avere le dimensioni adeguate per accogliere la guida e il dispositivo stesso.

A volte, però, potrebbe essere necessario fare qualche piccolo adattamento, come rimuovere o spostare dei mobili o dei corrimano. In ogni caso, prima di procedere all'installazione, è consigliabile rivolgersi a un tecnico specializzato, che potrà valutare la situazione e fornire consigli su come procedere nel modo migliore.

In conclusione, il montascale è uno strumento che può migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con mobilità ridotta, offrendo una soluzione pratica e sicura per superare le barriere architettoniche presenti in casa. La sua installazione, se effettuata in modo corretto e considerate tutte le variabili in gioco, può rappresentare un vero e proprio investimento nel benessere.