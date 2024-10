“Puliamo Follonica”: ecco l'attività dei volontari che puliscono la città

Il gruppo di volontari follonichesi , che da quattro anni organizza momenti di pulizia della città, organizza il calendario delle date, con inizio domenica 6 ottobre alle ore 9 in via Matteotti



Follonica: Stamani il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco Danilo Baietti hanno accolto il gruppo di volontari follonichesi “Vogliamo una città pulita”, presentando il calendario delle uscite che gli stessi volontari hanno stilato.

“La nostra realtà si basa solo sul volontariato – dice la referente Patrizia Bossini, e continua - non siamo costituiti in associazione ma siamo semplicemente un gruppo di cittadini che hanno a cuore la pulizia di Follonica, e che hanno deciso di fare qualcosa affinchè questo obiettivo possa essere raggiunto. Ci concentriamo soprattutto sui sacchetti abbandonati, sulle bottiglie di vetro e su quanto un cittadino consapevole dovrebbe saper gestire in modo decoroso, ma non sempre è così.

Da 4 anni organizziamo alcune giornate, ci ritroviamo e collaboriamo per rendere la nostra città più bella e pulita. Di solito ci ritroviamo la domenica mattina e il martedì pomeriggio, compatibilmente con il tempo e accogliamo chiunque voglia unirsi a noi. Siamo riconoscibili e ci muoviamo con il passaparola, ma più saremo e più aiuteremo la nostra città e tutti coloro che la abitano”.

Il gruppo è attivo sul Fb, alla pagina “Vogliamo una città pulita” ed è contattabile sui social. Il prossimo appuntamento è per domenica 6 ottobre alle ore 9 in via Matteotti, e via via gli appuntamenti copriranno tutti i quartieri.

“ Sono onorato di ricevere e presentare alla città questo progetto - dice il sindaco Matteo Buoncristiani – e questo gruppo di volontari che impegna il suo tempo in una attività che fa bene a tutti coloro che vivono la nostra città. Decoro, ambiente e pulizia rappresentano per questa amministrazione un obiettivo prioritario, per questo siamo riconoscenti e disponibili a collaborare e agevolare l’attività del gruppo di cittadini “Vogliamo una città pulita” , e già da oggi programmeremo insieme giornate e momenti di collaborazione, che comunicheremo”.

“Questo è un esempio di senso di comunità che a noi piace – aggiunge il vicesindaco Danilo Baietti, - il messaggio che questo gruppo comunica è bello, positivo e di aggregazione sociale e noi aiuteremo a promuoverlo per il bene di tutti e per dare a Follonica merito della sua bellezza e della sua vivibilità, anche costruendo un percorso condiviso che sicuramente porterà buoni frutti”.