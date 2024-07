Sport Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” e U.S. Grosseto insieme per un grande evento di boxe 3 luglio 2024

Grosseto: Sabato sera 6 luglio a Roselle nel moderno centro sportivo del Grosseto calcio del Presidente Gianni Lamioni, la Promoter Internazionale Rosanna Conti Cavini , la Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” del Presidente Fabrizio Corsini insieme al Direttore Sportivo dell’U.S Grosseto Jacopo Tonelli presenteranno una grande serata di boxe. Un binomio perfetto tra le due società più antiche di Grosseto, nate nel lontano 1912,decise a portare i tanti appassionati di questi due sport a Roselle per una serata diversa, vista la location,ma di grande fascino. Un ring su un campo di calcio ed il gioco è fatto. La serata inizierà con ben 9 match IBA dove si confronteranno i pugili della scuderia grossetana contro i pari peso venuti dalla Campania. E visto il valore delle due società tutti si aspettano grande spettacolo sul ring .Questi i nomi dei pugili del tecnico grossetano Simone Giorgetti coadiuvato dai tecnici Luigi Forni e Massimiliano Ruga che saliranno sul ring di Roselle:

Luca Carlotta Elite 57Kg, Franci Elia Elite 70Kg, Serjani Erisjano junior 57Kg, Capuano Federico junior 57Kg, Iadimarco Stefano Elite 81 Kg, Samà Tommaso Elite 60Kg, Duranti Lorenzo Youth 71Kg, Tambelli Gregorio Elite 67Kg, ed infine Dkhil MarwanElite 60Kg. Main Event della serata sara’ il match professionistico tra il pugile del team Conti Cavini guidato dal tecnico Bernini, Francesco “la tigre di caivano” Acatullo fresco sfidante del Titolo Italiano disputato contro il pugile Giuseppe Carafa che affronterà l’esperto argentino Cristian Danilo Guido. Acatullo vanta un curriculum di tutto rispetto ha disputato nella sua carriera 30 match di cui 4 campionati italiani con avversari di alto livello pugilistico.



