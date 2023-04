Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”: due cinture conquistate

Grosseto: Continuano i successi nella gloriosa Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Dopo le vittorie ottenute al torneo Nepi Etruria 2023 con tre medaglie d’oro e una d’argento e società 1°classificata su 75 iscritte, i ragazzi del tecnico Simone Giorgetti coadiuvato all’angolo da Luigi Forni, si sono confermati nel torneo delle cinture svoltosi a Firenze la scorsa domenica.



Matteo Spaventi elite 60kg, alza le mani al cielo e porta a casa la cintura dopo aver affrontato il suo paripeso, il pugile della Boxe Giuliano Salvadori, in un match che dopo due riprese equilibrate, vedeva l’atleta maremmano dominare la terza ed ultima ripresa facendo subire anche un conteggio all’avversario.

Marwan Dkhil elite 60kg, vince dominando le prime due riprese e controllando il suo avversario nella terza senza mai rischiare nulla.

E potrebbe non essere finita qui la striscia di successi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini di via Tito Speri. E’ quello che sperano tutti a partire dal suo Presidente Fabrizio Corsini. Infatti domenica 23 aprile Tommaso Samà sarà impegnato in finale per portare a casa l’ennesima cintura.