Pugilato: debutto tra i professionisti per Thomas Ruga. Sfiderà l’inglese White

Donoratico si attende una grande prova da parte del beniamino di casa.



Grosseto: I debutti nascondono sempre un’emozione particolare. Lo sa bene Thomas Ruga che si prepara a salire sul ring di Marina di Donoratico nella serata evento organizzata dalla Rosanna Conti Cavini Production e dalla Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, in collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci e la Pro Loco. Il team grossetano è al decimo evento organizzato in soli sei mesi, a dimostrazione del grande impegno profuso nel nome del pugilato e dello spettacolo.

«Quello in programma a Marina di Donoratico è un evento a cui teniamo molto – precisa la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – perché volevamo regalare a un atleta come Thomas Ruga un debutto da sogno. Salirà sul ring davanti al pubblico di casa e siamo certi che per lui sarà molto emozionante, ma di sicuro avrà una spinta in più per fare bene». A incrociare i guantoni con il pugile livornese, sarà l’inglese Steven White per quello che si preannuncia come una match internazionale di assoluto rilievo. «Thomas è pronto – dice la sua manager Monia Cavini – sicuramente dovrà vincere l’emozione iniziale che ogni debutto nasconde, ma sono sicura che, superato il momento iniziale, darà vita a un grande match».

L’emozione, in ogni caso, riguarda anche il presidente della Pugilistica Grossetana che per la prima volta dal suo mandato, vede un atleta del team maremmano debuttare tra i professionisti: «Non so dire se l’emozione sia più quella di Thomas o la mia – dice Fabrizio Corsini con una battuta – ma questo risultato non arriva per caso. È il frutto della programmazione che la nostra società ha messo in piedi con un percorso pluriennale. Ora è il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto. Thomas è il primo a debuttare tra i professionisti, ma presto ne arriveranno altri».

La serata evento di Marina di Donoratico è stato presentata nel municipio di Castagneto Carducci, alla presenza degli assessori comunali Silvia Fuselli e Cristiano Pullini. All’angolo di Thomas Ruga ci saranno il già campione del mediterraneo Ibf Simone Giorgetti, il padre Massimiliano Ruga e Luigi Forni. Sul ring, oltre al main event della serata con il match professionistico della categoria pesi piuma che vedrà Ruga impegnato sulla distanza di sei round, sono in programma altri incontri. gli atleti Iba della Pugilistica Grossetana guidati del tecnico Simone Giorgetti, incroceranno i guantoni con i pari-peso campani della società Medaglia D’oro di Marcianise. La serata, in programma sabato 27 luglio, prenderà il via alle 20:30 in piazza Magellano a Marina di Donoratico. In avvio sono previsti due incontri di gymboxe che vedranno protagonisti gli atleti della Pugilistica Grossetana della sezione di Follonica.