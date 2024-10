Attualità Pubblicato il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione di alloggi di ERP 6 ottobre 2024

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato il "Bando Generale per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

C'è tempo fino al 30 novembre 2024 per presentare domanda. Il bando, in esecuzione all’art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2019, è gestito in forma associata in base alla convenzione stipulata fra i Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Castiglione della Pescaia. Le domande di partecipazione al bando, corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, potranno essere trasmesse al Comune a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure tramite PEC all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, o spedite a mezzo raccomandata a/r . al Comune di Castiglione della Pescaia, uff. politiche per la casa –, Strada Provinciale del Padule n.3 Castiglione della Pescaia, con indicato nome, cognome e indirizzo del mittente specificando "CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2024". L’avviso di bando, il modello di domanda e il modello per l’opposizione avverso la graduatoria provvisoria, sono pubblicati all’Albo Pretorio per 60 giorni dalla data di pubblicazione e possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune al seguente link https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/bando-generale/ Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 30 novembre 2024.

