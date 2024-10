A Villa Donati si parlerà della Pia dantesca e di Margherita Aldobrandeschi

Grosseto: Giovedì10 ottobre ore 16.00 nuovo evento a Villa Donati in via Manetti 7 a Grosseto con Piero Simonetti e Angelo Biondi. Si parlerà della Pia dantesca e di Margherita Aldobrandeschi nel contesto di una nuova possibile valutazione storica legata alle vicende delle due nobil donne medioevali.

Le leggende e i racconti romanzati su i personaggi storici hanno sempre creato nel lettore un fascino incredibile ed hanno contribuito ad avvicinare lo stesso all’amore e alla passione per lo studio della storia. Così è avvenuto anche per la Pia dantesca e per la contessa Palatina Margherita Aldobrandeschi.

Al centro degli eventi delle due dame medioevali, nel bene e nel male, con la regia dei rispettivi destini, è Nello di Inghiramo Pannocchieschi. Ed è così che a poco a poco, spesso per fini poco chiari, si da corpo alla fantasia e si arriva persino a creare documenti falsi, certificati come autentici pur di raggiungere lo scopo prefissato. A volte ci inventiamo anche delle trame. Il tutto, se ben gestito, diventerà storia, riprodotta nel tempo fino a diventare “la vera storia di…”. Un giorno ci accorgiamo, documentandoci in modo più approfondito grazie alla disponibilità dataci da fonti nuove e più credibili che le leggende o i racconti sono belli, hanno incantato le genti ma corrispondono poco alla logica storica. Perché, oltre ai documenti esiste anche una “logica storica”, la capacità di mettere insieme i pezzi di un puzzle. E’ così che si aprono nuove prospettive di ricerca e nuovi percorsi di verità. E’ percorrendo questa strada che Piero Simonetti e Angelo Biondi ci offriranno nuove riflessioni e altrettanti elementi di ulteriore ricerca su vicende che hanno indirizzato in un senso piuttosto che in un’altro, non solo la storia dei rispettivi casati, ma quella della maremma medioevale e non solo.