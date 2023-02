Attualità Pubblicato Bando per selezione del Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano 22 febbraio 2023

22 febbraio 2023 117

117 Stampa



Redazione Portoferraio: E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami della Repubblica Italiana n 14 del 21.02.2023, il Bando per la individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’Albo di idonei all’esercizio delle funzioni di Direttore di Parco da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 9 comma 11 della legge 394/1991 e ss.mm.ii. .

Possono partecipare alla selezione coloro che risultano essere iscritti nell’albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco secondo quanto indicato nel D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 15 giugno 2016, n. 143, a cui si rinvia. L’istanza, unitamente agli allegati previsti nel bando integrale, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 23 marzo 2023, corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami E’ necessario prendere visione del bando nella sua versione integrale completa di modello di domanda collegandosi al sito istituzionale del Parco: www.islepark.it accedendo alla sezione “Bandi di concorso” del Amministrazione Trasparente o direttamente a questo link asp.urbi.it Gli interessati potranno richiedere agli uffici dell’Ente le informazioni che ritenessero necessarie dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30 al numero telefonico 0565/919411 o via mail a giglioli@islepark.it.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Pubblicato Bando per selezione del Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Pubblicato Bando per selezione del Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano 2023-02-22T08:24:00+01:00 329 it Pubblicato Bando per la selezione del Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano PT2M /media/images/Enfola.jpg /media/images/thumbs/x600-Enfola.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 22 Feb 2023 08:24:00 GMT