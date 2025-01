Attualità Pubblicati 2 avvisi di mobilità e 1 avviso di concorso per assunzione 4 gennaio 2025

Il Comune di Follonica ha pubblicato 2 avvisi di mobilità per il settore Pianificazione e un avviso di concorso per assunzione a tempo indeterminato nell’Ufficio di Avvocatura civica – scadenza 30 gennaio 2025 Follonica: Il Comune di Follonica ha indetto tre avvisi relativi al personale, ed in particolare si tratta di sue avvisi di mobilità volontaria e un avviso di concorso: - - avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico – appartenente all’area degli istruttori - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore 3 (pianificazione) - - avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di funzionario tecnico – appartenente all’area dei funzionari ed elevata qualificazione - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore 3 (pianificazione) - - avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unita’ nel profilo professionale “funzionario amministrativo” con inquadramento nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione presso l’ufficio di avvocatura civica Gli avvisi sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Follonica, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” e sul “Portale unico del reclutamento inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Le domande di ammissione devono essere inviate, per tutti e tre gli avvisi, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30.01.2025 esclusivamente mediante il Portale inPA, www. inpa.gov.it. secondo le istruzioni specificate nel bando stesso. Per consultare gli avvisi integrali e quindi i requisiti di ammissione, gli approfondimenti sul profilo professionale, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione e della documentazione, i motivi di esclusione, le modalità di svolgimento della procedura e le specifiche relative all'assunzione, è possibile consultare la rete civica del Comune di Follonica, al seguente link: https://www.archiviocomunefollonica.it/area_informativa/cerco_lavoro/concorsi/default.php sezione albo pretorio on line, oppure la sezione "Amministrazione trasparente", oppure sul Portale Unico del Reclutamento InPA https://www.inpa.gov.it. Le domande di ammissione devono essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 gennaio 2025. Seguici



