Pubblica Assistenza di Sassofortino: da Martedì il servizio di centro prelievi

Sassofortino: “La Pubblica Assistenza di Sassofortino comunica che da Martedì 29 agosto dalle ore 7.30 presso il poliambulatorio dell’associazione in vicolo San Michele 8, sarà attivo il servizio di centro prelievi. Grazie alla collaborazione con Bioconsult laboratori analisi di Follonica, sarà possibile effettuare tutti gli esami ematici con i risultati rilasciati in giornata. Non occorre per il momento prendere appuntamento.





"Il servizio, - spiega Mauro Bianchi, presidente della Pubblica Assistenza di Sassofortino - si inserisce nel progetto IoxNoi, il progetto di assistenza strutturata presentato a novembre scorso, insieme al già attivo poliambulatorio per visite specialistiche, allo sportello amico per le risoluzioni di pratiche burocratiche in ambito sanitario, ai trasporti sociali da e verso cliniche e ospedali, alla spesa solidale. Per informarsi sull’intero progetto si può visitare il sito www.ioxnoi.it."

La Pubblica assistenza di Sassofortino inoltre comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per volontari soccorritori per le sedi di Sassofortino e di Follonica. Entrambe le sedi inizieranno il percorso di formazione il 28 settembre. Posti ancora disponibili.

Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0564.568043” - Per ulteriori informazioni www.pubblicaassistenzasassofortino.it