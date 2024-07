Attualità Provincia di Grosseto: in vigore il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 24 luglio 2024

Grosseto: Dal 19 luglio è entrato in vigore il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto. Dopo un percorso formativo sviluppatosi secondo la Legge regionale n.65/2014, che ha coinvolto gli Enti territoriali e vari soggetti pubblici e privati, il nuovo strumento di pianificazione territoriale è ora divenuto efficace andando così a sostituire il precedente piano vigente dal lontano 2010.

" È un piano che nasce dalla condivisione e dall'ascolto dei territori –spiega il presidente Francesco Limatola – nel quale abbiamo coinvolto attivamente le amministrazioni comunali, partendo dal ruolo che riconosciamo alla Provincia come 'Casa dei Comuni'. Il Piano definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela della provincia di Grosseto e concorre alla costruzione di una visione di sviluppo che tenga conto dell'interesse generale della comunità." Per informazioni di dettaglio è possibile consultare la pagina web presente all'interno della sezione tematica dedicata alla "pianificazione e gestione del territorio" al link https://www.provincia.grosseto.it/aree-tematiche/pianificazione-e-gestione-del-territorio/approvazione-ed-efficacia-piano-territoriale-di-coordinamento-provinciale/ Tutta la documentazione è consultabile anche presso la sede della Provincia di Grosseto, in Piazza martiri d'Istia 1 in Grosseto – Area Edilizia, Territorio e Ambiente.



