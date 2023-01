Consiglio comunale Grosseto, Assessore Petrucci annuncia che lascia. Vedi il video

L'assessore all'Ambiente del comune di Grosseto, è da fine settembre anche Senatore della Repubblica. Oggi in consiglio comunale ha annunciato che lascerà a breve tutte le deleghe. Consegnato un mazzo di fiori da parte dell'ufficio Ambiente.





Grosseto: Durante la seduta odierna del consiglio comunale di Grosseto, molti erano i punti all'ordine del giorno dell'assise. Tra i tanti alcuni hanno riguardato le "modifiche e integrazioni al vigente regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per altri servizi di igiene ambientale – approvazione del nuovo testo normativo e relativi allegati", di competenza dell'assessore Simona Petrucci.



Nel corso della discussione del regolamento, tutte le forze politiche intervenute, sia di maggioranza che di opposizione, hanno oltre che manifestato le proprie intenzioni e punti di vista sulle modifiche al regolamento comunale, ma non si sono cortesemente sottratte a riconoscere e ringraziare, pur coi vari distinguo, il lavoro svolto durante gli oltre sei anni in giunta e nel contempo hanno salutato l'assessore Petrucci, che ha annunciato che questo appena concluso sarà il suo ultimo consiglio comunale in veste di assessore.

A giorni sarà data l'ufficialità delle dimissioni della Petrucci, così quest'ultima si potrà dedicare a "tempo pieno" al nuovo ruolo in Parlamento.