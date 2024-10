Proseguono i lavori alla scuola di via Lelli: inaugurata anche una nuova pensilina per l’ingresso

Scarlino scalo: La scuola di via Lelli a Scarlino Scalo sta cambiando volto. Sono infatti in corso d’opera i lavori per la realizzazione della mensa e della palestra che andranno a completare la struttura, mettendo a disposizione due spazi fondamentali fino ad ora non presenti. E non solo.



«Abbiamo realizzato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cesare Spinelli – con fondi comunali una pensilina per l’ingresso e l’uscita degli allievi, dei docenti e del personale scolastico. La copertura riparerà dalla pioggia chi frequenta la scuola. La spesa è stata di circa 65mila euro, utilizzati anche per la manutenzione della facciata principale dell’immobile. Gli altri cantieri stanno procedendo secondo il cronoprogramma: nei giorni scorsi sono state posizionate le travi per la copertura della palestra. Siamo alle fasi finali del progetto: occorre ancora un po’ di tempo per ultimare gli interventi che ricordo hanno un valore di circa 3 milioni di euro reperiti grazie a fondi regionali e nazionali (Pnrr)». L’attenzione dell’ente comunale nei confronti del settore scuola è alta.

«La nostra Amministrazione – spiega il vicesindaco con delega all’Istruzione, Michele Bianchi – ha investito moltissimo nell’ambito scolastico: non solo a livello strutturale, portando a compimento il plesso di via Lelli e mettendo a disposizione della scuola di via Turati, sempre a Scarlino Scalo, un locale cucina, ma anche sostenendo le famiglie non facendo pagare il servizio di scuolabus e i testi per la scuola secondaria di primo grado. Oltre alle scuole della frazione, abbiamo lavorato per mantenere in funzione la scuola del capoluogo perché quel plesso rappresenta un tassello importante per la vitalità del borgo, per far sì che nuove famiglie scelgano Scarlino per vivere e dove far crescere i propri bambini».