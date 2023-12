Prosegue il tour: "Porto il Natale" giovane cantautore Renzo Rubini

Domani il giovane cantautore Renzo Rubino con il suo progetto “Porto il Natale” si esibirà in un concerto privato a casa della famiglia Fabbrucci - Teodosio di Grosseto

Grosseto: Il giorno 1 gennaio 2024 il giovane cantautore Renzo Rubino con il suo progetto “Porto il Natale” si esibirà in un concerto privato a casa della famiglia Fabbrucci - Teodosio di Grosseto.

La tappa grossetana del giovane cantautore fa parte di un progetto chiamato "Porto il Natale", che ha preso il via a Locorotondo lo scorso 9 dicembre è ha fatto tappa in varie località italiane. Renzo Rubino si esibisce in abitazioni private. Dopo la tappa grossetana in casa della famiglia Fabbrucci-Teodosio, quest'ultima delegata provinciale del Coni Grosseto, si sposterà il giorno 2 gennaio a Colle Val d'Elsa per concludere il tour domenica 7 gennaio a Parigi nella capitale francese.