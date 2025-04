Digitale, in Toscana boom di richieste per servizi come Spid e prenotazione visite: il bilancio del progetto: “Avis per Anci: Botteghe Salute Toscana”

Il progetto, promosso da Avis Toscana e Anci Toscana per far fronte al digital divide, ha garantito 2.135 servizi in appena tre anni e coinvolge 40 sedi Avis

Digitale, in Toscana boom di richieste per assistenza per servizi come Spid e prenotazione visite: il bilancio del progetto “Avis per Anci: Botteghe Salute Toscana”

Firenze, 22 aprile 2025 - Attivare lo Spid, prenotare una visita specialistica, pagare un ticket. Ad aiutare in queste operazioni ci pensano le Botteghe della Salute avviate in Toscana grazie alla collaborazione di Regione e Anci Toscana. Con il coinvolgimento delle sedi Avis la rete degli sportelli Botteghe della Salute si amplia: attraverso l'impegno attivo dei volontari e dei giovani in servizio civile con Avis Toscana si offrono a cittadini e donatori servizi di prossimità per sensibilizzare sui diritti di salute e favorire la cultura del dono, l'accessibilità - libera e gratuita - ai servizi pubblici e alla sanità digitale.

L'iniziativa, grazie anche al progetto di Servizio Civile Digitale “Giovani smart: donazioni di sangue e plasma e servizi sanitari digitali più accessibili per tutti” attivo dallo scorso dicembre, sono ad oggi 40 le sedi Avis in Toscana che hanno attivato un sportello Bottega della Salute per offrire a cittadini e donatori servizi gratuiti di sanità digitale.

“In totale, dall'attivazione del progetto nel 2022, sono stati offerti 2.135 servizi di facilitazione digitale, di cui 722 nel 2024: la maggior parte riguardano il servizio di attivazione Spid (267 servizi l'anno scorso) e di supporto per le applicazioni di sanità digitale come Toscana Salute e App IO (156 servizi). Le Botteghe della Salute sono un supporto importante alla popolazione garantiscono l'accesso ai servizi pubblici, riducendo il divario digitale e offrono l’opportunità di sensibilizzare al valore della solidarietà e del dono” afferma Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana.

Nelle sedi Avis aderenti, i giovani del Servizio Civile Digitale sono pronti a dare il supporto necessario ai cittadini fornendo informazioni sui requisiti e le modalità per diventare donatori di sangue e plasma, oltre che assistenza digitale per accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, sblocco Pin Tessera Sanitaria, attivazione dello Spid, prenotare visite ed esami attraverso il Cup online, prenotare esami ematici (Zerocode), cambiare medico online, pagare il ticket online, scaricare la certificazione fasce di reddito per esenzione.