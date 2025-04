80 primavere (1945-2025) : Tutte le iniziative con e dell’Isgrec per il 25 aprile

Grosseto: È un anniversario importante quello dell’Ottantesimo della Liberazione di quest’anno perché offre al tema della Resistenza e della lotta partigiana una grande visibilità. Proprio per questo ci offre l’occasione, ma ci consegna anche il dovere, di fare in modo che la Festa della Liberazione non si lasci inquinare dalle banalizzazioni e, soprattutto, dalle distorsioni e mistificazioni che fanno ormai parte del discorso pubblico nel nostro paese. La migliore risposta possibile ai molti tentativi di riscrittura del passato a cui stiamo assistendo, è quella dell’approfondimento e della riflessione a partire dalla storia e proprio per questo l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea nei giorni che precedono e seguono il 25 aprile sarà presente in diversi appuntamenti su tutto il territorio provinciale per celebrare ma soprattutto per approfondire e far conoscere la storia di quegli anni cruciali per il nostro paese.

Il consueto stand informativo Isgrec sarà allestito al Festival Resistente, presso il Bastione Molino a Vento, dal 24 al 26 aprile; lì sarà possibile fare domanda di associazione, avere informazioni sulle attività in corso e in programma, acquistare le pubblicazioni dell’Istituto. Sempre al Festival Resistente, il 26 aprile alle ore 18, l’Isgrec ha organizzato la presentazione del volume di Paolo Pezzino, Andare per i luoghi della Resistenza, appena uscito per Il Mulino come un itinerario tra i luoghi simbolo della lotta partigiana. Il tema si ricollega anche al recente ingresso della Casa della Memoria al Futuro di Maiano Lavacchio, memoriale dedicato alla strage dei martiri d’Istia, nella Rete dei Paesaggi della memoria. A dialogare con l’autore (già Presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano), saranno Ilaria Cansella (direttrice di Isgrec) e Simone Ferretti (Associazione Festival Resistente Arci).

Sempre il 26 aprile ore 10.30, ma a Casteldepiano, l’Isgrec parteciperà invece alla rassegna di tre giorni organizzata dal Comune per celebrare l’80esimo della Liberazione con il dialogo a partire dal volume Plasmare le coscienze. Cinema e infanzia nell’Italia fascista (Carocci, 2024) fra l’autore, il vicepresidente dell’Isgrec Stefano Campagna, Marco Grilli (Isgrec) e Antonella Coppi (Anpi); la discussione, che si terrà presso il Cinema Teatro Amiatino, sarà accompagnata dalla proiezione di filmati e documentari d’epoca.

Il volume Plasmare le coscienze, incentrato sulla propaganda educativa del fascismo, in particolare attraverso il mezzo cinematografico, sarà al centro della discussione anche a Massa Marittima, presso la Biblioteca G. Badii: nel corso della rassegna Maremma 900, infatti, è previsto per il 28 aprile alle ore 17 il dialogo fra l’autore e Ilaria Cansella (direttrice Isgrec). La rassegna, che durerà fino al mese di giugno, è ormai un consueto appuntamento per riflettere sulla storia contemporanea del territorio e vede in cartellone appuntamenti importanti, realizzati in collaborazione fra diversi soggetti e associazioni che, insieme al Comune di Massa Marittima, hanno costruito negli anni una rete importante per la valorizzazione di storia e luoghi maremmani.

Novità di quest’anno è invece il ritorno del Festival Resistente di Follonica, dove l’Isgrec sarà presente con la mostra Perché tu fossi libero. Antifascismo, guerra e Resistenze in Maremma dedicata alla Liberazione della provincia ed esposta presso il Casello idraulico a partire dalle ore 17 del 25 aprile. Anche in questo caso un calendario ricco di eventi, dal 24 aprile al 5 maggio, sostenuto da Anpi, Coop, Cgil, Cisl, Uil e Isgrec. L’appuntamento con l’Istituto è, in particolare, il 29 aprile alle ore 18 presso il Giardino del Casello idraulico, per la presentazione del romanzo Troncamacchioni, che vedrà la direttrice Isgrec Ilaria Cansella dialogare con l’autore Alberto Prunetti a partire dalle storie di piccola grande resistenza al fascismo delle campagne maremmane.

Un impegno a tutto campo quello di quest’anno, che per l’Isgrec non termina però con la celebrazione dell’80. Per rimanere informati sulle attività dell’Istituto grossetano, allora, si può fare riferimento al sito (www.isgrec.it) oppure seguire i canali social (Facebook e Instagram) su cui è in corso fino all’8 maggio anche la campagna divulgativa dedicata al progetto Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana, realizzato dalla Rete toscana degli Istituti della Resistenza con il supporto del Consiglio della Regione Toscana, di UPI Toscana, della Commissione pari opportunità e dell’Università di Firenze.