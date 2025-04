Cri Costa Argento, scambio auguri con il comitato di Pitigliano

Orbetello: Abbiamo incontrato, nella sede di Orbetello della Croce Rossa Italiana, il Comitato della Costa d'Argento, il Presidente del Comitato di Cri di Pitigliano, Luciano Caprini.

Nello scambiarci gli Auguri per le Festività Religiose della Santa Pasqua, abbiamo valutato e concordato alcune "sinergie sul territorio", per una proficua collaborazione fra le due Organizzazioni territoriali, per quanto attiene politiche giovanili, socio sanitarie, paternariati per la partecipazione a bandi e progettazioni di Enti pubblici sanitari e regionali. I due Comitati insieme hanno concordato di aderire ad una manifestazione di interesse pubblico su politiche che riguardano varie "fragilità". Uniti ed insieme si cresce.