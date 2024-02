Prosegue il posizionamento degli ecocompattatori in Coop Amiatina

Attivato ad Arcidosso l’ecocompattatore, nella prossima settimana saranno posizionati anche ad Abbadia San Salvatore, Castel del Piano e Piancastagnaio.



Arcidosso: È stato posizionato in prossimità dell’ingresso del negozio Coop di Arcidosso l'ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in PET. Presente all’attivazione della macchina un’ampia rappresentanza della cooperativa e delle istituzioni locali, a testimoniare l’attenzione che c’è verso l’ambiente.

Fernando Vinciarelli, vice presidente di Coop Amiatina, annuncia che “l’interesse manifestato dai Soci ci porta a velocizzare il posizionamento rapidamente altri ecocompattatori”. Sono presenti anche Jacopo Marini e Rachele Nanni rispettivamente Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Arcidosso, Giombattista Corallo Presidente Comitato Soci Coop di Arcidosso, componenti del Consiglio di Amministrazione di Coop Amiatina, dipendenti e clienti. "Si tratta di un'ulteriore iniziativa tesa a promuovere la cultura della raccolta differenziata e del riciclo a cui il Comune di Arcidosso crede molto e lavora da anni" le parole del sindaco.





Queste macchine vengono installate con obiettivo di fornire a Soci e consumatori un servizio che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l'abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica una seconda vita, stimolando una cultura del riciclo anche attraverso meccanismi premianti come il punto del catalogo per ogni bottiglia conferita.

Il negozio di Arcidosso, di recente ristrutturazione, è ubicato in prossimità di un parco frequentato da ragazzi e famiglie e in prossimità dell’ecocompattatore sono presenti tavoli, panche e una macchinetta del caffè proprio per rispondere a esigenze dei clienti e dei fruitori del parco.