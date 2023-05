Proloco. Il Canta Favole con Gianluca Lalli. “Le favole al telefono di Gianni Rodari”

Grosseto: Arriva sabato 13 maggio alle ore 16:30 alla sala Eden (Bastione Garibaldi) Grosseto, e non come in un primo momento annunciato nella sede della Proloco (per via delle previsioni meteo), lo spettacolo per bambini di Gianluca Lalli, “Il Canta Favole”. I

l tema del concerto musicale, come si legge nella locandina della Pro Loco Grosseto, organizzatrice dell’evento, “Le favole al telefono di Gianni Rodari”. Inoltre, nel corso della manifestazione è previsto un “laboratorio grafico-pittorico per il bambini e bambine delle scuole elementari della città”.



Un evento fortemente voluto dal dottor Andrea Bramerini, presidente della Pro Loco di Grosseto, e dal tutto il consiglio direttivo. Il tutto sotto il patrocinio del comune di Grosseto – Assessorato alla Cultura. Interverranno alla manifestazione, l’assessore Luca Agresti e Anna Bonelli.

Alla fine dello spettacolo, ricca merenda offerta dalla pasticceria “Rock Flower” di Salvatore Di Mella.