Progetto via Pacificazione: "Il popolo ha scelto per la terza volta"

A 5 anni di distanza dal primo pronunciamento, il popolo, attraverso il Consiglio comunale, è tornato ad esprimersi favorevolmente sul progetto di via della Pacificazione, via Almirante e via Berlinguer.



Grosseto: "Attraverso i consiglieri comunali, che rappresentano, nella nostra Repubblica, il popolo, che ringrazio, ho voluto riproporre l'argomento in Consiglio - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Non si tratta di una vittoria ma di una conferma, la conferma di un progetto di più ampio respiro che ha il solo scopo di innescare un percorso di pacificazione che, nonostante per alcuni appaia ancora lontano e di difficile attuazione, il Comune di Grosseto ha comunque il dovere di provare a portare avanti.

Non solo a livello locale, ma anche come modello replicabile in futuro a livello nazionale. Affrontare una simile tematica presenta il rischio di esporsi alla divisione e al fraintendimento. Eppure, in due distinti Consigli comunali, sia pure nelle loro differenti composizioni, è emersa la comune volontà di perseguire questo progetto che, come sindaco, dopo aver ascoltato, ho adesso il dovere di portare a compimento. Perchè il sindaco ascolta il popolo, e il popolo ha parlato chiaro."