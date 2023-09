Politica Progetto via della Pacificazione nazionale, via Berlinguer e via Almirante si farà 11 settembre 2023

Grosseto: Con l’ottenimento del nulla osta da parte della Prefettura, l’Amministrazione farà da adesso di tutto, fin da subito, per risolvere le questioni amministrative e burocratiche dei residenti che si troveranno a vivere nelle future via della Pacificazione nazionale, via Enrico Berlinguer e via Giorgio Almirante. In questo modo si arriva alla fine di una polemica strumentalmente ideologica che ha finito con il portare nocumento ai cittadini grossetani. Con il nulla osta della Prefettura si conclude dunque un iter che ha visto il Consiglio comunale pronunciarsi sempre a favore dell’intitolazione di alcune vie cittadine alla Pacificazione nazionale, a Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante. Non si tratta di una battaglia vinta o persa, ma del superamento di quelle contrapposizioni ideologiche che, per troppi anni, hanno condizionato la vita politica del nostro Paese e del nostro territorio.

"Esprimo grande soddisfazione per il compimento di un progetto teso al superamento delle barriere ideologiche, senza se e senza ma – commenta il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Forse è il caso di ricordare che l'argomento è stato dibattuto, discusso e votato da due distinti Consigli comunali, quello della mia prima consiliatura e quello attuale. La volontà popolare espressa attraverso il Consiglio, massimo organo istituzionale cittadino, non può essere subalterna alle contestazioni di una qualsiasi sparuta minoranza".





