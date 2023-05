Cronaca Progetto: Un nuovo ingresso per via Genova 4 maggio 2023

Redazione Grosseto: “La Giunta comunale ha accolto l’invito avanzato dagli imprenditori e dalla locale Confindustria, riguardante l’accesso all’Area Produttiva di via Genova, approvando un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con il progetto così approvato l’Amministrazione provvederà ad individuare i finanziamenti necessari alla sua attuazione.”

Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi rendono ormai tangibile la progettazione e la futura realizzazione dell’importante innesto allo snodo infrastrutturale di via Genova. Anche il vice sindaco e assessore alle Attività Produttive Bruno Ceccherini esprime la sua soddisfazione. “L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è un'ulteriore e importante passo avanti – commenta Ceccherini - verso un percorso che porterà ad un più agevole accesso al polo tecnologico di via Genova, che costituisce uno dei più importanti assi manifatturieri e industriali della città.”

