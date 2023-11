Progetto “Isola del Giglio e Giannutri” per potenziare i servizi di CRI sulle isole

Isola del Giglio: Con il Progetto “Isola del Giglio e Giannutri” il Comitato Costa d’Argento di CRI intende qualificare e potenziare alcuni servizi, in un quadro complessivo che riguarda la Croce Rossa Regionale Toscana, l’Arcipelago Toscano.

L’Uncem, a suo tempo presieduta dall’allora sindaco Giuseppe Ulivi, aveva elaborato uno specifico programma di interventi soprattutto per quanto attiene le piccole isole Italiane e Toscana. Il recupero di immobili abbandonati e destinati altrimenti all’abbandono.

GIuseppe Ulivi era stato per due mandati Sindaco di Isola del Giglio, componente attivo dell’Anci Nazionale, coordinatore dell’Uncem. Nella vita lavorativa aveva avuto incarichi di vertice con la CISL nazionale per la funzione pubblica, amico e collaboratore personale del Senatore Marini, già Presidente del Senato della Repubblica.

Croce Rossa Italiana Comitato Costa d’Argento ha un proprio referente per la donazione del sangue ad Isola del Giglio. Ad Isola di Giannutri si intende potenziare ulteriormente la propria presenza con possibili volontari che vorranno entrare in Cri, per qualificare tali organici.

Soprattutto Medici nel periodo estivo e turistico. Per fare questo, Cri si è mossa con il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli, per avere a disposizione a Giannutri, una foresteria, da attrezzare e destinare ad una base operativa Cri per soccorsi speciali, opsa, medici, volontari soprattutto nel periodo turistico quando la popolazione aumenta in modo esponenziale.

In questo contesto, in questi giorni è stata sostituita l’ambulanza che è sull’Isola di Giannutri, ritirando quella presente ed inviandone una più nuova, con Dae a bordo ed altre apparecchiature, ossigeno, materiale per la medicazione. Lasciata in custodia ad un nostro locale operatore, che ha sempre collaborato con il delegato a suo tempo nominato, Giorgio Pazzaglia che è originario di Isola del Giglio.