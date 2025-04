Sport Gli under 15 di Lino Luciani sanno solo vincere. Battuto in trasferta il Padule per 9-3 14 aprile 2025

Siglata la collaborazione tra il Big Mat Bsc e i Lancers Grosseto: Nasce una nuova collaborazione tra i Lancers e il Big Mat Bsc Grosseto. Le due società, in linea con le nuove disposizioni del regolamento di Serie B, hanno sottoscritto un accordo volto alla valorizzazione e alla crescita dei giovani. “Da quest’anno – spiega il presidente Antonio Pugliese – ogni squadra che milita nella categoria cadetta è obbligata a schierare almeno un giocatore under 18 per tutta la durata del match. Con la partnership che abbiamo firmato, i nostri ragazzi avranno la possibilità di crescere e fare esperienza, giocando in Serie B con la maglia dei Lancers”. Loa collaborazione, quindi, mira alla valorizzazione dei giovani talenti grossetani, permettendo loro di giocare fin da giovanissimi ad alti livelli e di prepararsi al ritmo della Serie A. “Ringraziamo i Lancers – conclude Antonio Pugliese – della collaborazione. Sono sicuro che il lavoro di squadra sia un ottimo modo per valorizzare il settore giovanile e per costruire prime squadre sempre più competitive”. Prosegue il cammino vincente del Big Mat Bsc under 15 (Foto cover). I ragazzi di Lino Luciani si sono imposti in trasferta per 9-3 contro il Padule, consolidando così il primo posto in classifica. “Abbiamo disputato una buona gara – commenta il manager Lino Luciani -. La squadra ha siglato ben diciassette valide e Molina è stato davvero bravo sul monte di lancio. Dobbiamo continuare con questa voglia e intensità. Inoltre, ringrazio il mio staff tecnico per la professionalità che ogni giorno mette a disposizione dei ragazzi”. Seguici



