Birba 3 trionfa al Gavitello d’Argento 2025: Vitale “Un successo di squadra e continuità”

Punta Ala: Birba 3, l’Italia Yachts 9.98 armata da Francesco e Tommaso Marcaccini (YCPA), ha conquistato il Gavitello d’Argento 2025, confermando la sua leadership nella vela d'altura italiana. La regata, organizzata dallo Yacht Club Punta Ala, ha visto la partecipazione di una flotta competitiva e si è svolta in condizioni meteomarine variabili, mettendo alla prova la preparazione e la coesione degli equipaggi.

L’equipaggio vincente, lo stesso protagonista della recente vittoria nella 151 Winter Series, era composto da Paolo Pieri Nerli, Andrea Servadei, Matteo Cattaneo, Elio Datteri e Lorenzo Di Blasi, oltre agli armatori Marcaccini e a Luca Vitale, membro storico dell’equipaggio fin dai tempi di Birba 2 X-332 nel 1995.

«Abbiamo affrontato condizioni diverse tra sabato e domenica: vento leggero nella prima giornata e una regata molto impegnativa oggi, con mare formato, salti di vento continui e due avarie risolte durante la navigazione in condizioni di vento fino a 32 nodi sotto raffica e una pioggia battente» – racconta Luca Vitale. – «Sono a bordo del Team Birba dal 1995, dai tempi di Birba 2 X-332, e vedere la crescita e i successi di questo team, la coesione del gruppo storico e dei nuovi ingressi, è motivo di grande orgoglio. La nostra forza risiede nella coesione e nell'esperienza condivisa nel corso degli anni.»

Esprimiamo come sempre i complimenti all'organizzazione dello Yacht Club Punta Ala per l'eccellente gestione dell'evento e ringraziamo tutti i concorrenti per lo spirito sportivo dimostrato. Un plauso particolare va a Spirit of Nerina, che ha condiviso con noi questa intensa esperienza in mare, contribuendo al livello competitivo della regata.

La stagione sportiva di Birba 3 prosegue con entusiasmo, con ulteriori regate di alto livello previste nei prossimi mesi, tra cui il Campionato del Mediterraneo a Sorrento. La barca e il suo team si confermano protagonisti della scena ORC nazionale, grazie a un progetto tecnico e umano costruito con metodo, passione e grande coesione.