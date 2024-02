Sport Primo pareggio amaro per la gestione Malotti. Il Grifone non va oltre l'1-1 a San Giovanni Valdarno 26 febbraio 2024

Grosseto: Primo pareggio amaro per la gestione Malotti. Il grifone non va oltre l'1-1 a San Giovanni Valdarno. La cronaca della gara. 4’ Invitante suggerimento in profondità di Sabelli ad innescare Marzierli. Il centravanti controlla e sprigiona il diagonale. Conclusione strozzata. Blocca in due tempi il portiere Timperanza. 5’ Break della Sangiovannese. Benucci taglia il campo con un tracciante centrale a servire Massai, che sferra il destro. Raffaelli respinge. Massai ripropone. Rotondo da ottima posizione cicca la girata aerea. 7’ Palo del Grosseto. Aprili lotta con Baldesi sulla corsia di sinistra. Una serie di rimpalli fanno impennare il pallone. La traiettoria è preda di Romairone che fa la torre. Stacco imperioso di Marzierli. Legno pieno alla destra di Timperanza. 18’ Ghiotta occasione per la Sangiovannese. Sul rilancio di Raffaelli, Massai vince un contrasto, sradicando con forza il pallone da Prati e si invola verso la porta. Superbo Raffaelli nell’inchiodare a terra con un’uscita bassa la stoccata del centrocampista azzurro. 24’ Che errore del Grosseto. Riccobono lavora con perizia un pallone nel cuore dell’area, riuscendo a farlo filtrare con un gioco di prestigio. Romairone trasmette a Marzierli, che riceve a due passi dalla porta, ma spara alto sopra la traversa difettando nella coordinazione. 27’ Si accende Grasso sulla destra. Il laterale supera Gianassi e disegna l’angolino per il cross. Pizzica Rinaldini. Si oppone Timperanza. Sulla ribattuta è poi Riccobono a commettere fallo. 33’ Corner teso di Rinaldini. Impatta Sabelli nel traffico. Il centrocampista romano protesta per un tocco con le mani di Baldesi. L’arbitro Aldi di Lanciano con sicurezza lascia correre. 36’ Slalom di Romairone tra Benucci e Bartolozzi. L’attaccante biancorosso si accentra ed arma il destro. Attento Timperanza nella presa. 39’ Goal Sangiovannese. I padroni di casa passano a condurre grazie ad un calcio di rigore. Su situazione di rimessa laterale, Rotondo si gira con astuzia e Davì con un’ingenuità lo tira giù in piena area. L’arbitro assegna la netta massima punizione agli aretini. Dal dischetto è proprio Rotondo a spiazzare Raffaelli. 45’ Fine primo tempo. 8’st Pareggio del Grosseto. Perla biancorossa che riequilibra il risultato. Rinaldini dalla sinistra scucchiaia con una finezza. Marzierli prende posizione su Masetti ed in bello stile con il mancino fulmina di controbalzo il portiere Timperanza. Pallone in buca d’angolo sul palo lungo. Il Grifone pareggia con il centro numero dieci in campionato di Edoardo Marzierli, alla prima rete nel 2024. 14’st Davì soccombe in un rimpallo. La sfera schizza sui piedi di Benucci che prova la staffilata. Debole. 17’st Angolo al veleno di Riccobono. Romairone arriva come un treno, ma non riesce nella frustata. Dalla parte opposta Cretella non trova la correzione verso lo specchio. 34’st La punizione dal limite dell’area calciata da Riccobono si infrange contro la barriera prima di essere preda del portiere Timperanza. 45’st Punizione affilata di Bensaja. Il pallone attraversa l’intera area di rigore. Cretella, spogliato completamente della maglia a seguito di un contatto, protesta animatamente, ma senza costrutto. 45’st Concessi 5 minuti di recupero. 50’st Fine partita. Sangiovannese-Grosseto 1-1 Sangiovannese: Timperanza, Farini, Gianassi, Baldesi, Antezza, Masetti, Massai (45’st Disegni), Romanelli, Rotondo (36’st Nannini), Benucci (36’st Cicarevic), Bartolozzi (48’st Di Rienzo). Allenatore: Rigucci. A disposizione: Barberini, Orselli, Shenaj, Caprio, Senesi. Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davì, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (22’st Sacchini), Riccobono (42’st Bensaja), Aprili (29’st Saio), Prati, Romairone, Grasso (29’st Macchi). Allenatore: Malotti. A disposizione: Sclano, Bruni, Russo, Porcu, Nocciolini. Marcatori: 39’ Rotondo rig. (S), 8’st Marzierli (G) Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano) - Assistenti: Paolo Camilli (Roma 1), Andrea Scionti (Roma 1) Note: Ammoniti: Davì, Bartolozzi, Baldesi, Cretella, Aprili, Farini, Cicarevic, Massai - Angoli: 1-3 - Recupero: 0’pt; 5’st Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri Seguici



