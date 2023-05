Primo maggio, l’impegno e la festa. Così la Toscana celebra il lavoro

Firenze: Primo maggio di festa, di riflessione e di impegno anche in Toscana per la giornata internazionale del lavoro. I membri della giunta regionale porteranno il saluto della Regione e saranno insieme ai cittadini in alcune delle manifestazioni promosse in Toscana.



Il presidente Eugenio Giani, insieme al consigliere per il lavoro Valerio Fabiani, sarà a Sesto Fiorentino (Fi), dove parteciperà, dalle ore 10, alla manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali in piazza Ginori.

L’assessore a trasporti e infrastrutture Stefano Baccelli sarà alle 10.30 a Fornaci di Barga (Lu) per la tradizionale manifestazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

L’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini parteciperà al corteo promosso dalle organizzazioni sindacali a Colle Val d’Elsa (Si), con ritrovo dalle ore 9.30 in piazza Unità dei Popoli, e al comizio conclusivo in piazza Arnolfo di Cambio.

Il primo pensiero di Alessandra Nardini, assessora a istruzione formazione e lavoro, sarà per Enrico Del Guasta, partigiano e vittima, insieme ad altri 261 minatori, della tragedia avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di Marcinelle in Belgio. L’assessora porterà i fiori sulla sua tomba a Cascina (Pi). Più tardi (9.30) parteciperà al corteo indetto dalle organizzazioni sindacali della zona del cuoio, organizzata da Cgil, Cisl, Uil di Pisa, che quest'anno si svolge a Castelfranco di Sotto (Pi). Alle 15.30 sarà poi a Capannori (Lu) per il tradizionale concerto del primo maggio in piazza Aldo Moro, che ha il patrocinio della Regione.