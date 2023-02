Primarie del PD, dove votare a Follonica

Follonica: Il 26 febbraio prossimo si vota per eleggere il nuovo segretario o la nuova segretaria del Partito Democratico nazionale e della Toscana.



Si vota nei seggi allestiti in tutta la Regione, dalle 8 alle 20, e non è necessario avere la tessera del Partito Democratico per poter votare. Le primarie, infatti, sono aperte a chiunque si riconosca nei valori fondanti del Pd e nascono per garantire la massima partecipazione.

A Follonica sono stati organizzati due seggi:

Gazebo in via Roma angolo piazza Sivieri per le sezioni elettorali da 1 a 11 (Sala Tirreno in caso di pioggia)

Sede CGIL di viale Europa per le sezioni da 12 a 22

È possibile votare nel proprio comune di residenza in uno dei seggi che saranno aperti grazie all’impegno dei volontari.

Il voto è aperto anche alle persone residenti in Italia ma non in possesso della cittadinanza italiana, e ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 18 anni. Sia i minori che gli stranieri, così come chi non è residente a Follonica, ma vuole votare nel nostro comune dovrà pre registrarsi al link primariepd2023.it