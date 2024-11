Prima tappa dei “Cantautori in tour”

Il 22 novembre Marco Galliani “la Zia Nazionale”, Elisabetta Cima, Davide Vegni e Rosalba Sonori sono i protagonisti di un progetto unico, presentato da Carlo Sestini

Grosseto: Parte da Grosseto la prima tappa di “Cantautori in tour”, il progetto che nasce da una idea di Rosalba Sonori in arte Babba, affinché non si disperda il valore di un cantautorato italiano che il mondo ci invidia.

L'evento è per venerdì prossimo 22 novembre alle ore 20 al ristorante “Da Gigi”, presso il palazzo Enegan in via Senegal a Grosseto, dove Marco Galliani “la Zia Nazionale”, Elisabetta Cima, Davide Vegni e la stessa Rosalba Sonori, presentati da Carlo Sestini, metteranno in scena un viaggio emozionante tra canzoni e performance, per uno spettacolo dentro lo spettacolo.

“Anche i nuovi talenti - spiega Rosalba, finalista del Tour Music Fest - se vogliono ottenere dei capolavori devono assolutamente attingere al passato, al nostro cantautorato che ha regalato e continua a regalare grandi emozioni. La tecnologia è importante ma lo studio, la ricerca dei suoni, il pathos e la sana passione lo sono di più e, come in precedenza, anche nel presente sono capaci di fare la differenza”. Appuntamento dunque a partire dalle ore 20 con una serata che lascerà il segno per prenotare la quale, con cena buffet a 25 euro, si può contattare il numero 3382393218.