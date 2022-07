Prima serata di danza internazionale al San Rocco Festival

Mercoledì 27 luglio ore 21-30 – Forte San Rocco



Marina di Grosseto: Al San Rocco Festival, mercoledì 27 luglio alle 21.30, si potrà assistere a un doppio spettacolo di danza. Sul palco del Forte San Rocco, a Marina di Grosseto, per primo sarà di scena il Nuovo Balletto di Toscana in “4/4 QuattroQuarti”. I due giovani coreografi Beatrice Ciattini e Niccolò Poggini guidano quattro giovani danzatori – Carmine Catalano, Francesca Capurso, Veronica Galdo, Aldo Nolli – nell'espressione di 4 differenti personalità, forze e debolezze. QuattroQuarti assurge quindi a rappresentazione dell'infinita complessità dell'animo umano. Il susseguirsi di incontri-scontri conduce lo spettatore alla scoperta di un naturale equilibrio che è l'unica via per la coesistenza. QuattroQuarti è la vittoria dell'insieme sul solo, è l'intero, il tutto.





A seguire, nel clou della serata, la danzatrice e coreografa internazionale Joy Alpuerto Ritter in “Babae”. L'artista porta già nel suo vissuto una miscellanea di tradizioni: di origini filippine ma nata a Los Angeles, ha studiato in Germania. Joy combina la propria formazione classica e contemporanea con le sue radici, che affondano nella danza popolare filippina, e il vocabolario dell’hip hop e del voguing ed evoca il potere e le pratiche mistiche di una danzatrice-strega, dando vita al dialogo di una donna con le qualità animalesche e sensuali del rituale e dell’energia. Babae in Tagalog (lingua filippina) significa “donna”, e infatti la pièce è un omaggio all’identità femminile, ispirata al “capolavoro della stravaganza” Witch Dance di Mary Wigman, madre della danza espressionista tedesca. Con “Babae”, assolo di grande intensità che il direttore artistico Giorgio Zorcù ha voluto ancora a Grosseto dopo il successo della sua apparizione al teatro degli Industri lo scorso ottobre per il San Rocco Festival d’Autunno, Joy ha trovato risonanza internazionale come coreografa, oltreché danzatrice.

L'appuntamento successivo sarà sabato 30 luglio alle 21.30, sempre al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, con la seconda serata dedicata alla danza internazionale: sul palco tre artiste che vivono e lavorano in contesti culturali molto diversi ma accomunate dal profondo interesse per l'improvvisazione.

Proseguirà fino al 21 agosto il festival di teatro, musica e danza organizzato da Accademia Mutamenti – compagnia teatrale e factory di progetti artistici – e Pro Loco di Marina e Principina, grazie al contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e di tante aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno di Fondazione CR Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri, Vivaio Principina.

BIGLIETTI: ingresso 10 €, ridotti 8 € (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura); serata Blues Night 5 agosto posto unico 15 € (serata di beneficenza, l’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Il Sole); Divertiamoci con Pinocchio del 10 agosto € 3. I biglietti si possono acquistare in prevendita online sul sito www.sanroccofestival.it oppure a Marina di Grosseto da Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre 87 – Tel. 0564 330093 - (€ 0,50 diritto di prevendita); a Grosseto alla Tabaccheria Stolzi Moris in via Roma 58 – Tel. 0564 21521 - (€ 0,50 diritto di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo, all'ingresso del Forte San Rocco (salvo non siano già esauriti in prevendita). Mostre a ingresso gratuito: fino al 31 luglio alla Rotonda rimane allestita la mostra Calendario Pediatria a cura di Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonazza. Il ricavato sarà donato al reparto di Pediatria dell'ospedale di Grosseto.