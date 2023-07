Cronaca Prevenzione, GdF: “Denunciato ambulante in possesso di cocaina” 24 luglio 2023

Piombino: Coordinate dal Comando Provinciale labronico, proseguono incessantemente su tutto il territorio della provincia le attività antidroga e di prevenzione da parte delle Fiamme Gialle. Stavolta è la Compagnia di Piombino ha mettere a segno un colpo. Durante l’effettuazione di posti di controllo sui principali assi viari, realizzati anche con l’impiego della neoassegnata unità cinofila dotata del pastore tedesco “Krios”, è stato fermato un veicolo condotto da un venditore ambulante; nel corso del controllo Krios ha segnalato l’interno dell’automezzo, talché i finanzieri hanno approfondito la perquisizione rinvenendo, nascoste nel cambio, diverse dosi di cocaina per complessivi 20 grammi. Le attività sono state quindi estese all’abitazione del soggetto, rinvenendo ulteriori 10 grammi di hashish, nonché diverso contante. Il soggetto è stato denunciato per violazione dell’art. 73 del DPR 309/90.



