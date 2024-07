Presentazione Libro “Norma e le compagne”. Otto donne di Maremma, otto storie di resistenza

Follonica: Domenica 28 Luglio alle ore 21, nel Giardino del Casello Idraulico, Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra organizzano la presentazione del libro “Norma e le Compagne” di Antonella Cocolli e Massimo Sozzi- Ed. Le Strade Bianche di Stampa Alternativa.

Coordinerà la serata Romina Zago di ANPI Massa Marittima.

Romina, conoscitrice del nostro territorio, storica e docente di Scuola Superiore, intervisterà Antonella Cocolli (figlia del partigiano Dick) iscritta anch’essa ad ANPI Massa Massa Marittima e autrice, oltre a questo, di numerosi testi tra cui “Racconti Femministi” e “Norma Parenti. Testimonianze e memorie”.

In “Norma e le Compagne” la voce narrante è quella delle protagoniste, figure di donne che hanno fatto la Resistenza e che rievocano la loro lotta a fianco del movimento partigiano in Maremma contro il nazifascismo. Prima di tutte Norma Parenti, che pagò con la vita la sua scelta di lottare per la libertà e la giustizia.

Ma questo libro è anche la storia di Anita, Maria, Assunta, Sara, Uliana, Aida e Fidelia che raccontano la loro vita e il loro impegno antifascista. Donne che, in alcuni casi, hanno continuato anche nel dopoguerra ad impegnarsi politicamente per la giustizia sociale e la parità di genere.

Gianluca Quaglierini, Segretario PRC Follonica afferma: “Quello di domenica è un tributo alle donne che hanno lottato per la democrazia e per la libertà contro le ingiustizie perpetrate nel nostro territorio in quegli anni bui. Dobbiamo fare in modo che non ne vada perduta la memoria portandone a conoscenza i nostri ragazzi e le nostre ragazze soprattutto in un periodo storico come questo dove assistiamo a tentativi più o meno celati di revisionismo. Ricordiamoci sempre che la nostra Costituzione e la nostra Democrazia sono frutto di chi ha lottato, anche a costo della propria vita, contro il nazifascismo”.

Durante la serata, alla quale interverranno anche Chiara Marchetti (ex presidente commissione politiche di genere del Comune di Follonica), Claudio Bellucci (presidente ANPI Follonica, sez.Virio Ranieri), ci saranno letture a cura di Anna Intartaglia, Giulia Piva, Milena Fidanzi e Giulia Norcini e accompagnamenti musicali di Luciano Nunzi e Giulia Piva.

Interverrà anche l’assessora alle pari opportunità Eleonora Goti che porterà il saluto dell’amministrazione comunale follonichese.

Durante la serata i cittadini e le cittadine di Follonica potranno firmare per richiedere il referendum contro la legge Calderoli che prevede l’autonomia differenziata tra le Regioni. Una legge “Spacca Italia” che crea divisioni, disparità e disuguaglianze tra i cittadini in riferimento ad alcuni servizi essenziali quali ad esempio scuola, sanità (con la fine del servizio sanitario pubblico), sicurezza sul lavoro, ambiente, sistema universitario e che impoverirà ulteriormente i cittadini e le cittadine.