Presentati i candidati delle amministrative di Azione e Base Popolare

Grosseto: Si è tenuta alla Libreria Palomar di Grosseto un'iniziativa elettorale, mirata a presentare i candidati e le candidate di Azione e di Base Popolare che scenderanno in campo l'8 e il 9 Giugno nei consigli comunali di Cinigiano, Scarlino, Massa Marittima, Roccastrada e Follonica.



L'evento, introdotto da Francesco Grassi (Azione) e Luca Angelini (Base Popolare), ha preso sin dall'inizio una piega di entusiasmo e collegialità con gli interventi dei referenti che, un Comune alla volta, presentavano e invitavano i candidati a farsi conoscere enunciando i personali obiettivi programmatici e progettuali negli ambiti di competenza.

Un momento di vera condivisione con un filo conduttore fatto dalla spontaneità e dall'informalità nel presentare ai presenti temi concreti che riguardano le realtà locali e le loro peculiarità con soluzioni proposte da persone semplici, preparate ed appassionate che hanno deciso di mettersi al servizio della comunità in cui vivono da sempre e dove hanno scelto di vivere.

All'evento, oltre ad iscritti di Azione e Base Popolare ed i relativi gruppi dirigenti, ha partecipato anche il capolista di "Primavera Civica" Alessandro Ricciuti, lista a sostegno di Andrea Pecorini per le amministrative di Follonica. Si ricordano infine i candidati presentati :

Per Follonica , nella lista "Primavera Civica" a sostegno del candidato sindaco Andrea Pecorini, i candidati saranno Lido Baroni e Giuseppe Zaccariello per Azione, Marzia Berretti e Ismaela Landini per Base Popolare. A Roccastrada , nella lista "Francesco Limatola Sindaco", che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Limatola, i candidati saranno Alessandra Bicchi (Base Popolare) e Claudio Palazzesi (Azione) A Massa Marittima , nella lista "E' già domani" che sostiene la candidatura a sindaco di Irene Marconi, sarà candidato Andrea Cerchiai (Azione)

A Scarlino , nella lista "Scarlino nel cuore" che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Niccolini, sarà candidata Juliet Chessa (Azione)

Infine a Cinigiano, nella lista "Abitare insieme" che sostiene la candidatura a sindaco di Luciano Monaci, sarà candidato Marco Balocchi (Base Popolare)