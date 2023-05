Prende forma il #castiglionesummertime 2023

Castiglione della Pescaia: La seconda programmazione di iniziative estive a firma dell’amministrazione Nappi ha dovuto far fronte alle inevitabili difficoltà finanziarie che investono il Comune costiero come quelle di tutti gli enti pubblici territoriali, ma ha saputo ugualmente programmare un’offerta cospicua e variegata di appuntamenti per residenti e turisti che potranno vivere il paese e gli angoli più suggestivi che lo caratterizzano attraverso specifiche giornate ed eventi a tema, una possibilità che si estende ormai con successo durante tutto l’arco dell’anno.



«Il format adottato nel 2022 - spiega la prima cittadina di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - ha ricevuto molti consensi e la scaletta degli appuntamenti di quest’anno ha tenuto conto sia delle indicazioni e dei suggerimenti ricevuti che delle conferme di alcune manifestazioni consolidate del1’estate castiglionese».

Il cartellone ha al suo interno momenti di cinema, musica, danza, teatro, mostre, presentazione di libri, eventi legati sia al centenario della nascita di Italo Calvino, che al puro intrattenimento, passeggiate e itinerari alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità, tutte occasioni di approfondimento e di divertimento accompagnate da molto sport fanno parte del1’estate-autunno-inverno della cittadina balneare.





«Abbiamo selezionato centinaia di eventi per tutte le tipologie di pubblico dedicati ad ogni fascia di età - spiega Elena Nappi - una programmazione che avrà la principale caratteristica di coniugare vari gusti e generi con una proposta culturale di qualità».

«Il #castiglionesummertime 2023 — afferma la sindaca - prosegue in una direzione ormai consolidata che è quella di organizzare appuntamenti di elevata qualità e di portata nazionale ed internazionale come l’attesa Mostra evento del Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, ma sui nostri palcoscenici naturali troveranno posto anche spettacoli sempre proposti attraverso un linguaggio semplice ed alla portata di tutti».





«A giugno – anticipa Nappi - torna il Festival della Musica di Mare che mette in scena la sua seconda edizione ed avremo il gradito ritorno sul palcoscenico naturale in piazza Solti di Danilo Rea che si esibirà in coppia con Ramin Bahrami, un grande pianista iraniano considerato uno tra i più importanti interpreti bachiani viventi a livello internazionale».

«Ospiteremo un doppio appuntamento con “I luoghi del tempo” – aggiunge la sindaca - che prevedono anche un’interessante “Passeggiata” pomeridiana alla quale parteciperà l’attrice Lella Costa che intratterrà castiglionesi e turisti nei luoghi più suggestivi del paese amati dallo scrittore Italo Calvino, leggendo alcuni brani pubblicati in tutto il mondo de1l’intellettuale apprezzato da lettori di ogni età. Durante l’estate sono confermati sia i concerti de1l’Orchestra sinfonica città di Grosseto e gli spettacoli pirotecnici torneranno ad illuminare il cielo. C’è attesa per l’appuntamento con la due giorni dedicata al “Vertical tour”di Radio DJ, per la presenza dell’attore Paolo Hendel, in scena con uno spettacolo in onore del centenario della nascita di Italo Calvino e, visto il successo di pubblico ottenuto nell’estate 2022, tornerà il concertone evento al calasole in spiaggia. Rimangono nel cartellone castiglionese gli appuntamenti con l’Accademia Solti, che delizierà gli appassionati del “bel canto” nella piazza del borgo medioevale intitolata al Maestro ungherese, i martedì delle “Note al chiaro di luna” presso il Museo Casa Rossa Ximenes ed il regista Giovanni Veronesi, direttore artistico del “Cinema di mare” sta definendo la partecipazione di attrici di caratura internazionale a questa rassegna che sarà ospitata nel centro del paese».