Premio internazionale pianistico “Scriabin”: domani la finale dell'edizione 2024

Domani, domenica 25 febbraio la serata finale agli Industri con l'Orchestra sinfonica“Città di Grosseto”. I tre finalisti del Premio internazionale pianistico “Scriabin” 2024 sono Daria Vasileva (27 anni, Russia), Arsen Dalibaltayan (21 anni, Croazia), e Dmitry Mayboroda (30 anni, Russia).

Grosseto: Si esibiranno – in quest'ordine – nella serata finale dell'edizione 2024, in programma domenica 25 febbraio dalle ore 17 al Teatro degli Industri: ad accompagnarli sarà l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Sergio Baietta. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro degli Industri prima della finale (infoline 333 5372994).

Daria Vasileva eseguirà “Scriabin Concerto op. 20”, mentre Arsen Dalibaltayan ha scelto di suonare “Beethoven Concerto op. 58” e Dmitry Mayboroda eseguirà “Rachmaninoff Concerto op. 18”.

Il direttore d'orchestra Sergio Baietta, dopo il grande successo come pianista nel debutto sold-out alla prestigiosa “Tokyo Opera City Concert Hall” con la “Tokyo Philharmonic Orchestra”, è regolarmente invitato a tenere concerti in Giappone, dove ha debuttato anche come direttore alla “Muza Kawasaki Symphony Hall” dirigendo la “Tokyo Tagen Symphony Orchestra”. Affiancando il celebre clarinettista Richard Stoltzman ha suonato al leggendario “Blue Note” di New York diventando uno dei pochissimi pianisti italiani ad avervi debuttato. La sua intensa attività internazionale lo ha portato a collaborare con tanti artisti e istituzioni in tutto il mondo.

Grazie all’originalità del suo approccio alla musica, ha rivisitato e rielaborato i “24 Studi di Chopin” con arrangiamenti rivoluzionari, fondendoli in famose melodie tratte dall’immaginario collettivo musicale, creando uno spettacolo accattivante e unico nel suo genere che ha debuttato alla “Società dei concerti” di Milano. Attualmente è il direttore principale della Master Orchestra con sede a Brescia, con la quale ha diretto più di 400 solisti nel grande repertorio sinfonico classico.

La giuria del Premio internazionale pianistico “Scriabin” 2024 è composta da Natalia Trull (Russia, presidente), Ludmil Angelov (Bulgaria), Vincenzo Balzani (Italia), Valentina Currenti (Italia), Antonio Di Cristofano, Yaron Kohlberg (Israele-Usa), Juan Lago (Spagna), Olivier Moulin (Francia) e Wolfram Schmitt-Leonardy (Germania).

Al primo classificato andrà una borsa di studio di 9.000 euro con targa, diploma e concerti (premio offerto dal Rotary Club e dall'Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); il secondo premio è una borsa di studio di 4.500 euro con targa e diploma (offerto dalla Fondazione CR Firenze); il terzo premio è una borsa di studio di 2.500 euro con targa e diploma (offerto dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano). Sono previsti anche il Premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (borsa di studio di 1.000 euro con diploma offerta da Fondazione Grosseto cultura) e il Premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro con diploma offerta da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti).

Il Premio internazionale pianistico “Scriabin” è organizzato dall'Associazione musicale Scriabin con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, con i Teatri di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura, il sostegno degli sponsor Rotary Club Grosseto, Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, Nuova Solmine, Generali Assicurazioni-Agenzia di Maurizio Marraccini e Fazioli Pianoforti, il contributo di Fondazione CR Firenze, Banca Tema, Banca Mediolanum-Ufficio dei consulenti finanziari di Grosseto, Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, ristorante “Gli attortellati”, Aurelia Antica Shopping Center, Mario Gennari Bricolarge, Hotel Granduca e Semar. Tra i partner anche l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, Tv9 e PuntoCom agenzia di comunicazione.

Il Premio Scriabin fa parte degli eventi promossi dalla Alink-Argerich Foundation e ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal Museo Scriabin di Mosca e dal Centro russo di scienza e cultura “Casa Russia” di Roma.

Nella foto, da sinistra: il direttore artistico del Premio Scriabin Antonio Di Cristofano, Daria Vasileva, Dmitry Mayboroda e Arsen Dalibaltayan sul palco del Teatro degli Industri.