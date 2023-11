Premio Anna Scotto. Evento a Monte Argentario

Monte Argentario: Venerdì 1 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Monte Argentario, a P.S.Stefano Piazzale dei Rioni, il Rotary Club di Monte Argentario con il patrocinio del Comune di Monte Argentario organizzerà il ‘Premio Anna Scotto’ in memoria dell’avvocato prematuramente scomparsa l’anno scorso a 59 anni in seguito ad una malattia a lungo combattuta.



Avvocato molto conosciuta e socia del Rotary Monte Argentario, dove ha ricoperto anche la carica di Presidente, Anna Scotto si è sempre battuta per la difesa dei diritti delle donne anche come componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario.

“Per ricordarla come professionista e persona dotata di una umanità fuori dal comune, abbiamo pensato di istituire un Premio in suo nome perché il vuoto che ha lasciato in tutta la comunità è incolmabile e noi vogliamo continuare a sentirla vicina” - dice Walter Merenda, presidente del R. C. Monte Argentario.

Durante l’evento verrà consegnato un premio a Letizia De Luca per il suo romanzo d’esordio ‘Felicity e la reincarnazione di Sagitta’, un fantasy che affronta attraverso una storia fantastica un tema impegnativo e doloroso come quello della violenza familiare e sulle donne.

Interverranno, oltre al Sindaco del Comune di Monte Argentario Arturo Cerulli e il Presidente del R.C. Monte Argentario Walter Merenda, Vittoria Doretti responsabile rete Codice Rosa Regione Toscana, Laura Parlanti Consigliera Provinciale di Parità, Angela Giovani e Dianora Tinti del R.C. Monte Argentario.

L’ingresso è libero.