Premiati gli atleti dell’Olimpic Pallamano per i risultati conseguiti nell’annata appena conclusa

Massa Marittima: La sindaca di Massa Marittima Irene Marconi e l'assessora allo Sport Sara Montemaggi hanno premiato gli atleti della Società U.S. Olimpic Pallamano per gli ottimi risultati ottenuti nell'annata che si è appena conclusa.



Le formazioni Under 15 e Under 17 hanno infatti vinto i rispettivi campionati regionali e la prima squadra in serie B, si è classificata al secondo posto del campionato nazionale. L’amministrazione comunale ha consegnato un diploma a tutti gli atleti.

“Lo sport è una parte importante della vita dei nostri ragazzi – ha dichiarato la sindaca Irene Marconi - per questo motivo ci teniamo a seguire i loro progressi e a premiare i loro risultati. Complimenti a tutti gli atleti, agli allenatori, al presidente Marcello Bernardini e alla società Olimpic Pallamano, che a Massa Marittima è una realtà sportiva consolidata, in cui si sono formati tantissimi atleti, con i suoi oltre 50 anni di attività.”

“Le società sportive sono portatrici di valori sani – aggiunge Sara Montemaggi, assessora allo Sport - trasmettono ai giovani un corretto stile di vita, li supportano nel loro percorso di crescita e offrono un ambiente comunitario in cui si impara a condividere un obiettivo comune e ad impegnarsi tutti insieme per raggiungerlo. Per questo è importante lavorare in sinergia con le associazioni sportive per garantire ai nostri giovani un ambiente stimolante dove coltivare la loro passione per lo sport e sviluppare il talento.”