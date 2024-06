Premiate le eccellenze della scuola alla Bugiani di Follonica

Follonica: Grande premiazione sul prato dell’area EXILVA davanti alla scuola secondaria di primo grado Bugiani. Tutti coloro che si sono distinti ed hanno partecipato distinguendosi nelle attività hanno ricevuto l’encomio dei prof e un attestato di eccellenza.



Gli alunni che hanno brillantemente superato l’esame di certificazione europea per la lingua inglese hanno ricevuto il diploma dalle proprie prof.sse di Inglese: Prof.ssa Mischi, prof.ssa Massai Antonella Prof.ssa Grandi. Tutti questi alunni hanno sostenuto l’esame Trinity GESE con una madrelingua proveniente dall’università di Bristol, autrice di molti libri di Inglese, Deborah Hobbs che si è congratulata per la loro competenza linguistica e comunicativa in relazione all’età delle alunne e degli alunni.

Questi gli alunni premiati: Carlotta Androvandi, Arianna Comin, Alessio D'Angelo, Alice Giusti, Elisabeta Hamzaj, Alessandro Luino, Adele Principali, Vittoria Alessi, Leonardo D'Atri, Jacopo Butelli, Aka Matteo Koffi, Dominik Lanzone, Mattia Mascolo, Alessandro Pacenti, Mattia Poccioni, Maeve Rossi, Anton Beliaev, Andrea Salerno, Sabrina Straccali, Gemma Fedi, Camilla Franchi, Cristian Marconi, Lorenzo Russo, Carlo Turrini, Cloe Casuccio, Edoardo Cocomazzi, Matteo Gamberini, Giulia Marianucci, Spartaco Neri, Matteo Rossi, Niccolò Battistini, Sara Bisceglia, Agata Ceccarelli, Benedetta Coppola, Gabriel Gaudino, Kilian Righetti, Ludovica Bertini, Francesco Martini, Giulia Pulvirenti, Zelije Turja, Yari Aliboni, Diyae Belargane, Inès Casuccio, Filippo Di Tella, Filippo Giabbani, Matteo Landi, Matteo Malventi, Samuele Santini, Benedetta De Pietro, Martina Huqi, Raul Chiti, Giulia Ciampi, Laura Hamzaj, Clara Lessi, Siria Mancini, Anna Petrucci, Anastasiia Severyn, Matilde Piva, Michelle Biondi, Giada Furi, Lorenzo Gracili, Parrinelli Camilla, Dario Giovannetti, Rulli Michele, Adele Gucci, Kiara Hamzaj, Adele Martellucci, Camilla Ricci, Victoria Burato, Alice Catania, Elisa Andra Pastor, Gaia Bucciacchio, Gioele Del Rio Adino, Eva Linari, Riccardo Marengo, Dario Marchionni, Matteo Pacenti, Alessia Passaro, Matteo Pastore Silva, Paolo Ricci, Anita Saba, Jury Santini, Thomas Lucentini, Lorenzo Monaldi, Delfina Diletta Capaldo.

Gli alunni premiati appartengono alle classi quinte delle scuola primarie del Comprensivo: Bruno Buozzi e Don Milani e alunni provenienti dalle prime, seconde e terze della Scuola secondaria di primo Grado Bugiani del Comprensivo Leopoldo 2 di lorena di Follonica.

Sono stati poi premiati gli alunni che hanno vinto il Campionato di scrittura della scuola, una sfida a vari livelli e su varie attività che ha visto premiate tre alunne: Francardi Asia, Linari Eva, Ferro Ginevra.

Quindi hanno ricevuto un attestato gli alunni che hanno partecipato al corso di Latino al quale l’accesso era previsto tramite una selezione sulle conoscenze e competenze della lingua Italiana.

Sono stati premiati i seguenti alunni: Mazzoni Alessio, Mengozzi Alice, Parrinelli Camilla, Ricci Camilla, Giovannetti Dario, Francardi Asia, Catania Alice, Bicocchi Caterina, Caneschi Margherita, Staiger Flavio, Pastor Andra Elisa, Linari Eva, Marengo Riccardo, Passaro Alessia, Shehu Ilaria.

Quindi sono stati premiati gli alunni vincitori del concorso ONE PAGER fatto in collaborazione con la Biblioteca di Follonica. Il concorso "One Pager - Tutto in una pagina" è stato promosso dalla Biblioteca comunale della Ghisa di Follonica per sensibilizzare i giovani alla lettura e scrittura. Si tratta di un modello alternativo alla "classica" recensione per raccontare un libro letto. consiste nel riassumere il libro attraverso parole, disegni, citazioni... in una sola pagina!

Daria Dobos, Cristian Marconi e Giulia Gueli e tutta la classe Prima A della scuola secondaria di Primo Grado Arrigo Bugiani per la partecipazione entusiasta ed efficace.

Tre classi del plesso sono state premiate per la scrittura del copione e la messa in scena dello spettacolo di fine anno: OLTRE LA SELVA OSCURA. Lo spettacolo è andato in scena il giorno 24 Maggio al teatro Fonderia LA LEOPOLDA davanti ad un folto pubblico che ha riempito i 400 posti a disposizione riscuotendo un grande successo. Hanno partecipato allo spettacolo anche le due classi quinte della scuola Bruno Buozzi e le due classi quinte della scuola Primaria Buozzi oltre a 17 docenti della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani e 6 docenti della scuola Primaria e dell’infanzia. Le classi del plesso premiate sono state la prima B, la seconda B e la terza F.

Premiati inoltre per essersi distinti nel Concorso sulla sicurezza stradale gli alunni: Castania Nicola, classe terza E, che ha prodotto un elaborato grafico e Pastor Andra Elisa , Classe Terza E che ha prodotto un elaborato scritto.

Inoltre un riconoscimento per l’impegno profuso nella produzione dei carri del carnevale e nella sfilata a Asia Francardi di Terza D e Pietro Borrelli di Terza F. Un premio per l’organizzazione della sfilata e l’allestimento del carro alle classi: terza A, Terza D, terza B e terza F.

La cerimonia di premiazione delle eccellenze è un appuntamento importante della scuola secondaria per Bugiani per motivare gli alunni e gratificarli per l’impegno profuso. Tanti e diversi sono gli input e le sollecitazioni che i docenti danno agli alunni per mantenere viva la loro curiosità e il loro entusiasmo ad apprendere, ogni alunno ed ogni alunna sceglie l’attività a lui/lei più congeniale e ognuno di loro impara a conoscere se stesso, le proprie inclinazioni , i propri punti di forza e di debolezza. Anche questa attività rientra nell’orientamento scolastico degli studenti il cui obiettivo primario è guidarli lungo tutto il percorso della loro istruzione e anche tramite la conoscenza di sé aiutarli a prendere decisioni consapevoli, informate e pen ponderate sul proprio futuro.