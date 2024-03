Potenziamento della lingua inglese nelle scuole di Capalbio

L’iniziativa coinvolge tutte le realtà scolastiche del territorio, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie



Capalbio: È stato avviato nelle scuole del territorio un percorso di potenziamento della lingua inglese, sostenuto dall’amministrazione comunale e frutto della costante collaborazione con la dirigente scolastica Francesca Iovenitti, tramite l’ausilio di docenti esperti, come quelli di madrelingua. L’obiettivo è quello di accrescere sempre di più le competenze dei giovani studenti. "È importante che gli studenti - commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l'assessore con delega alla Scuola e all'Istruzione Patrizia Puccini - possano studiare in maniera più approfondita la lingua inglese. In questo modo potranno accrescere le loro competenze e divenire cittadini del mondo".

Il percorso di potenziamento, svolto durante l'orario curriculare, coinvolge tutte le realtà scolastiche del territorio, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie. Gli studenti della quinta primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno sostenere inoltre, nel mese di giugno, gli esami per ottenere la certificazione linguistica Cambridge. “L’ambizioso obiettivo che ci proponiamo nei prossimi mesi – spiega la dirigente scolastica Francesca Iovenitti - è quello di realizzare, all’interno del nostro istituto, l’internazionalizzazione di un percorso curricolare trasversale che risponda all’esigenza di maturare il passaggio dalla strumentalità linguistica all’utilizzo della medesima come veicolo di acquisizione di contenuti volti a far maturare la propria identità personale e civile, lo spirito di appartenenza comunitaria e politica, la conoscenza e la consapevolezza relativa al proprio contesto locale, nazionale ed anche europeo”.