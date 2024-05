Politica Pecorini: Follonica non può prescindere dall’industria. Vigileremo per superare la crisi Venator 14 maggio 2024

Follonica: "Torno a parlare della crisi di Venator e anche dell'area industriale di Piombino - dice il candidato a sindaco Andrea Pecorini - perché questo tema resti prioritario in qualunque discussione sul futuro di Follonica. I lavoratori di Venator conoscono bene il mio intento, perché, come amministrazione comunale, abbiamo partecipato a ogni singolo tavolo di trattativa con l'azienda. Oggi sappiamo cosa dobbiamo fare: abbiamo studiato e attivato i percorsi per uscire da questa crisi che crea profonda preoccupazione perché investe direttamente i dipendenti di Venator e anche tutte quelle piccole imprese che ruotano nell'indotto dell'azienda.

Il percorso da seguire è chiaro. Adesso però servono i fatti, come sempre, e non le parole. Serve che le istituzioni coinvolte vigilino sui tempi e sulla correttezza delle azioni previste. Una cosa è certa: Follonica non può prescindere dall'industria. La sfida è preservare l'occupazione e coniugare industria a turismo. Ora però è necessario che le famiglie follonichesi tornino a stare tranquille per il loro lavoro. E io mi impegno perché questo accada" Seguici



