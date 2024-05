Cronaca Incidente in moto, centauro finisce in ospedale 14 maggio 2024

Grosseto: Attivato alle ore 17:02 il servizio del 118 della Asl Tse a seguito di un incidente in moto nella SS 223 a Grosseto. Sul posto è intervenuta l’autoambulanza India della Misericordia Grosseto, l'ambulanza della PA di Sassofortino e le forze dell’ordine. Il paziente di 41 anni è stato trasportato in cod 2 al Misericordia di Grosseto. Seguici



