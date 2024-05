Il cammino di padre Giovanni, Rossi (FDI): Importante riconoscimento da parte ministero Turismo

Batignano (GR): “Il Cammino di padre Giovanni”, itinerario di pellegrinaggio, preghiera, incontri e riflessione, fortemente voluto da Don Pier Mosetti della diocesi di Grosseto, ha avuto da oggi un importante riconoscimento da parte del ministero del Turismo, ed è stato inserito nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani”. Ad annuncialo in una nota, è il deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi.



“Padre Giovanni, è stato un monaco che è vissuto attorno al milleseicento. Durante la sua vita si trasferisce a Batignano, alle porte della città di Grosseto, dove morirà nel mese di agosto del 1621, in odore di santità. Le sue spoglie sono custodite nella Chiesa di San Martino a Batignano in una preziosa urna lignea. È comunemente conosciuto come il “Santo della Maremma” poiché a lui si attribuiscono guarigioni miracolose ed è in corso la causa di beatificazione”.

“Pertanto, da oggi con questo riconoscimento da parte del ministero del turismo, il “Cammino di padre Giovanni” entra ufficialmente a far parte dei più famosi percorsi religiosi italiani, al pari della “Via Francigena”. Anche quello legato al turismo religioso, è un modo per far conoscere le nostre bellezze ed eccellenze sia culturali che naturali, nonché religiose legate alla nostra Maremma e provincia di Grosseto”, conclude Fabrizio Rossi.